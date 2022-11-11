Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева решила показать подборку кадров из счастливого отпуска со своим тайным возлюбленным. Как можно заметить, артистка предпочла более природный отдых, чем тихий отпуск на пляже или у бассейна.

«Мое открытие года🔆 Тот случай, когда не понимаешь, ты приехал в гостиницу, или отель ворвался раз и навсегда в твою жизнь! Четыре современных дома, очень удобные и стильные. Расположены в самом сердце Карпат.

Тишина и Покой лечащих. Кажется, каждый получает свою порцию нужного… и глаза, и душа, ум и тело. Я желаю каждому хорошему человеку хотя бы раз побывать здесь! Спасибо владельцам, Любе и Сергею, за теплый прием и ваше невероятное гостеприимство❤️» - пишет Даша.

В сети ответили по-разному:

«Докажи! Место силы; Вау😍 какой классный украинский стиль, дизайн 🔥; Дурнев на ругает; Кайф🔥🔥 как классно в наших Карпатах, атмосферно😍; фотографу можно позавидовать; Карпаты рулят; Какая красивая наша Украина 😍; Вау!!! Вау!!! Какая у нас удивительная страна!».

Не так давно в интервью певица призналась – у нее новые и неожиданные даже для нее отношения, о которых она говорить не хочет. Даша призналась, что это что-то важное и необычное для нее, поэтому личность мужчины раскрывать она не собирается.

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Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.