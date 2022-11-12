Популярний український співак Макс Барських звернувся до українців після радісних новин, коли 11 листопада ЗСУ нарешті зайшли в Херсон.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист розмістив емоційне відеозвернення з приводу звільнення його рідного міста — Херсона.

"Я дуже радий, що Херсон нарешті повернувся додому, в центрі висять прапори України. Дякую кожному херсонцю за вашу силу, за вашу мужність, за віру. Дякую бійцям ЗСУ за те, що повернули Херсон додому. Сподіваюсь, що скоро можна буде подорожувати до Херсона, і сподіваюсь, що ми зможемо влаштувати великий концерт, де ми побачимось із кожним із вас. Обіймаю й цілую вас. Слава Україні", — радіє Макс Барських.

Українці в коментарях підтримали співака: "Херсон був, є і буде українським!! Дякуємо кожному захиснику!! Слава ЗСУ, слава Україні ❤️", " Дякуємо, наші Герої! Сльози на очах…".

Екс-солістка гурту "ВІА Гра", подруга Макса Барських, з якою йому приписують роман, Міша Романова також висловилася про повернення її рідного міста під контроль України. Батько співачки помер в окупації, і 11 листопада йому мало б виповнитися 63 роки.

"Я дуже сподіваюсь, що він все бачить і також радіє за наш рідний Херсон. Він дуже чекав на цей момент… Слава Україні!💛💙", — наголосила Міша Романова.

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.