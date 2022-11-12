Популярный украинский певец Макс Барских обратился к украинцам после радостных новостей, когда 11 ноября ВСУ наконец вошли в Херсон.

В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил эмоциональное видеообращение по поводу освобождения его родного города — Херсона.

"Я очень рад, что Херсон наконец-то вернулся домой, в центре висят флаги Украины. Спасибо каждому херсонцу за вашу силу, за ваше мужество, за веру. Спасибо бойцам ВСУ за то, что вернули Херсон домой. Надеюсь, что скоро можно будет путешествовать в Херсон, и надеюсь, что мы сможем устроить большой концерт, где мы увидимся с каждым из вас. Обнимаю и целую вас. Слава Украине", - радуется Макс Барских.

Украинцы в комментариях поддержали певца: "Херсон был, есть и будет украинским!! Спасибо каждому защитнику!! Слава ВСУ, слава Украине ❤️", "Спасибо, наши Герои! Слезы на глазах…".

Экс-солистка группы "ВИА Гра", подруга Макса Барских, с которой ему приписывают роман, Миша Романова также высказалась о возвращении ее родного города под контроль Украины. Отец певицы умер в оккупации, и 11 ноября ему должно исполниться 63 года.

"Я очень надеюсь, что он все видит и тоже радуется за наш родной Херсон. Он очень ждал этого момента… Слава Украине! 💛💙", — подчеркнула Миша Романова.

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

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