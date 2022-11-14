Відома українська співачка та актриса Даша Астаф'єва щодня показує в Інстаграм різні моменти з життя, ділиться особистим та говорить про роботу. На цей раз артистка обговорила свою роботу і те, що її надихає.
«Третя книга, яку ми готуємо до проекту. Її вже живуть люди, які дивом не потрапили на сторінки видання… але це тільки здається 😉 Мені здається, що більшість героїв оповідань «Книги дивацтв» повністю забули про те, що життєвий час має обмеження, а тому живуть так, ніби вони мають вічність попереду - ділиться Даша.
Вона також вирішила дати рекомендацію не тільки від себе читачам ознайомитися з зворушливою, дотепною, сумною та веселою одночасно магічною творчістю Назарія Заноза.
У мережі підтримали: Капець Даша нарозхват; Дашенька, ви супер; Клас!; а мене навіть зацікавило».
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Раніше Даша Астаф'єва вирішила показати добірку кадрів із щасливої відпустки зі своїм таємним коханим. Як можна помітити, артистка віддала перевагу більш природному відпочинку, ніж тиха відпустка на пляжі або біля басейну.
"Моє відкриття року 🔆 Той випадок, коли не розумієш, ти приїхав у готель, або готель увірвався раз і назавжди у твоє життя!".
Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.
Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.