Відома українська співачка та актриса Даша Астаф'єва щодня показує в Інстаграм різні моменти з життя, ділиться особистим та говорить про роботу. На цей раз артистка обговорила свою роботу і те, що її надихає.

«Третя книга, яку ми готуємо до проекту. Її вже живуть люди, які дивом не потрапили на сторінки видання… але це тільки здається 😉 Мені здається, що більшість героїв оповідань «Книги дивацтв» повністю забули про те, що життєвий час має обмеження, а тому живуть так, ніби вони мають вічність попереду - ділиться Даша.

Вона також вирішила дати рекомендацію не тільки від себе читачам ознайомитися з зворушливою, дотепною, сумною та веселою одночасно магічною творчістю Назарія Заноза.

У мережі підтримали: Капець Даша нарозхват; Дашенька, ви супер; Клас!; а мене навіть зацікавило».

Раніше Даша Астаф'єва вирішила показати добірку кадрів із щасливої ​​відпустки зі своїм таємним коханим. Як можна помітити, артистка віддала перевагу більш природному відпочинку, ніж тиха відпустка на пляжі або біля басейну.

"Моє відкриття року 🔆 Той випадок, коли не розумієш, ти приїхав у готель, або готель увірвався раз і назавжди у твоє життя!".

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращу цибулю в дусі етно-шик.