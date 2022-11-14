Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева каждый день показывает в Инстаграм разные моменты из жизни, делится личным и говорит о работе. В этот раз артистка обсудила свою работу и то, что ее вдохновляет.
«Третья книга, которую мы готовим к проекту. Ее уже живут люди, которые чудом не попали на страницы издания… но это только кажется 😉 Мне кажется, что большинство героев рассказов «Книги странностей» полностью забыли о том, что жизненное время имеет ограничения, а потому живут так, будто у них вечность впереди» - делится Даша.
Она также решила дать рекомендацию не только от себя читателям ознакомиться с трогательным, остроумным, грустным и веселым одновременно магическим творчеством Назария Заноза.
В сети поддержали: Капец Даша нарасхват; Дашенька, вы супер; Класс!; а меня заинтересовало даже».
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Ранее Даша Астафьева решила показать подборку кадров из счастливого отпуска со своим тайным возлюбленным. Как можно заметить, артистка предпочла более природный отдых, чем тихий отпуск на пляже или у бассейна.
"Мое открытие года🔆 Тот случай, когда не понимаешь, ты приехал в гостиницу, или отель ворвался раз и навсегда в твою жизнь!".
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.