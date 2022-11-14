Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева каждый день показывает в Инстаграм разные моменты из жизни, делится личным и говорит о работе. В этот раз артистка обсудила свою работу и то, что ее вдохновляет.

«Третья книга, которую мы готовим к проекту. Ее уже живут люди, которые чудом не попали на страницы издания… но это только кажется 😉 Мне кажется, что большинство героев рассказов «Книги странностей» полностью забыли о том, что жизненное время имеет ограничения, а потому живут так, будто у них вечность впереди» - делится Даша.

Она также решила дать рекомендацию не только от себя читателям ознакомиться с трогательным, остроумным, грустным и веселым одновременно магическим творчеством Назария Заноза.

В сети поддержали: Капец Даша нарасхват; Дашенька, вы супер; Класс!; а меня заинтересовало даже».

Ранее Даша Астафьева решила показать подборку кадров из счастливого отпуска со своим тайным возлюбленным. Как можно заметить, артистка предпочла более природный отдых, чем тихий отпуск на пляже или у бассейна.

"Мое открытие года🔆 Тот случай, когда не понимаешь, ты приехал в гостиницу, или отель ворвался раз и навсегда в твою жизнь!".

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.