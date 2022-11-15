Цього разу на своїй сторінці в Instagram Кондратюк поділився рідкісними архівними кадрами зі зйомок проєкту "Американський шанс", участь у якому тоді взяли співачки Надя Дорофєєва, MamaRika, а також Яна Соломко, яка зараз навіть після повномасштабної війни залишилася працювати в росії.

"15 років тому, 14 листопада 2007 року, в Голлівуді почалися зйомки безпрецедентного унікального проєкту "Американський шанс", який ви могли бачити на телеканалі "1+1". 12ть українських дівчат пройшли кастинги в Україні, і полетіли в США змагатись за участь у гурті Glam. В результаті реаліті-шоу в гурт увійшли Надя Дорофєєва, Яна Соломко, Настя Кочетова, Альона Ломакіна та Ірина Журавель. На жаль, Glam так і не розпочав свою концертну діяльність... Але зйомки були епічними!!", — пригадує продюсер.

Українці в коментарях до ностальгічної публікації Ігоря Кондратюка здебільшого обурюються згадуванням зрадниці Яни Соломко:

"А всі так любили тоді цю соломку,що мене дивувало...🤢зрадниця";

"Да і Яну Соломку краще не згадувати зараз, хай співає собі в Мордовії в бізнес центрах 😄";

"А навіщо ви згадуєте про соломко? Вона продалася росії, немає її більше".

Продюсер відповів на подібні коментарі: "Я в курсі. На жаль... Забув її після цього...".

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