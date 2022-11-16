Український співак Віталій Козловський заявив, що колишній продюсер Ігор Кондратюк "кошмарить його 10 років". В інтерв'ю для "ЖВЛ" співак прокоментував пропозицію екс-продюсера продати орден від президента та повернути йому борг.

Співак різко відреагував на пропозицію Ігоря Кондратюка продати свій орден "За заслуги" ІІІ ступеня та виплатити йому борг.

"Вже 10 років минуло, як це маленьке пуйло для мене… Який кошмарить мене вже 10 років, замість того, щоб взяти свою мудрість і влаштувати своє нормально життя, а не всюди токсично розповідати коментарі про всіх навколо. І він зараз дає мені пораду, іди продай медаль і віддай мені гроші?Я прийду до нього, кину ту медаль йому в морду, нехай сам продає ту медаль і забирає собі ті гроші, кінчений!" – емоційно прокоментував Віталій Козловський .

Козловський підкреслив, що поки що не забирав орден від президента. Втім, він готовий подарувати його співачці Рудницькій, яка раніше висловлювала своє невдоволення через те, що його артист отримав.

"У мене того ордену немає. Мені його ніхто не давав, і я не поспішаю його брати. Він мене сьогодні не зігріє, він мене сьогодні не нагодує. Тому я був би готовий Анджеліці Рудницькій цей орден просто подарувати. Можливо, їй у житті чогось-небудь не вистачає, якихось відмінностей", - прокоментував Віталій Козловський.

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