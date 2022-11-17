Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист розмістив фрагмент свого інтерв'ю для Delfi Естонія, в якому відповів на прокаційне питання про "нападки" на російську мову в Україні.

"Те, що зробив і продовжує робити російський уряд, відкидає тінь на всіх росіян і нівелює їхню культурну спадщину. Такі реалії і результат жорстокої віроломної війни Росії проти українського народу. Зараз мало хто шукатиме хорошо руського, поки гине український народ, але... Росіяни самі повинні себе знайти і врятувати від ганьби, як мінімум для майбутнього своїх дітей. Вони повинні робити вчинки, а не відсиджуватися, очікуючи результату. Це війна обов'язково зруйнує режим Путіна. Але тільки чомусь саме українська кров оплачує порятунок Росії від їхнього тирана", — заявив Макс Барських.

Співак також додав, що росіянам по всьому світу також варто "трохи попрацювати для самих себе, заради дітей і честі".

"Коли закінчиться війна, погляди людей у ​​світі дуже скрупульозно розглядатимуть російських громадян, бажаючи зрозуміти, що призвело їх до такої тихої тваринної згоди та щирої підтримки та любові свого президента. Що ж до мови, то поки йде війна, про неї не може бути і мови. Далі все залежатиме від тих вчинків, які все ж таки, я сподіваюся, зможуть зробити російські люди, щоб показати, що вони не ототожнення Росії вчорашнього дня. Але це буде в майбутньому. Зараз про це складно міркувати…", - підкреслив Макс.

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.