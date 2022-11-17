В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил фрагмент своего интервью для Delfi Эстония, в котором ответил на прокационный вопрос о "нападках" на русский язык в Украине.

"То, что сделало и продолжает делать российское правительство, отбрасывает тень на всех русских и нивелирует их культурное наследие. Таковы реалии и результат жестокой вероломной войны России против украинского народа. Сейчас мало кто будет искать хорошего русского, пока гибнет украинский народ, но… Русские сами должны себя найти и спасти от позора, как минимум для будущего своих детей. Они должны делать поступки, а не отсиживаться, ожидая результата. Это война обязательно разрушит режим Путина. Но вот только почему-то именно украинская кровь оплачивает избавление России от их тирана", — заявил Макс Барских.

Певец такде добавил, что русским по всему миру также стоит "чуть поработать для самих же себя, ради детей и чести".

"Когда закончится война, взгляды людей в мире будут очень скрупулезно рассматривать российских граждан, желая понять, что привело их к такому тихому животному согласию и искренней поддержке и любви своего президента. Что же касается языка, то пока идет война, о нем не может быть и речи. Дальше все будет зависеть от тех поступков, которые все же, я надеюсь, смогут сделать русские люди, чтобы показать, что они не отождествление России вчерашнего дня. Но это будет в будущем. Сейчас об этом сложно рассуждать…", — подчеркнул Макс.

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.