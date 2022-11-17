Відома українська співачка та актриса Даша Астаф'єва досить активно показує в Інстаграм різні кадри з життя, не боїться бути справжнім і ділиться своєю думкою про те, що відбувається. Також артистка звертає увагу на те, що роблять окупанти і намагається підтримати українців.
На цей раз Даша не змогла стримати емоцій після чергового обстрілу з боку російських злочинців.
«Ця війна колись скінчиться. А рівень вашої закінченості та нікчемності – ні! Найбездарніша та ує*анська нація у світі! Я вас ненавиджу! Здихайте всі, хто там народився і поїхав туди шукати кращого життя!» – емоційно висловилася Даша.
Також артистка обговорила свою роботу та те, що її надихає.
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«Третя книга, яку ми готуємо до проекту. Її вже живуть люди, які дивом не потрапили на сторінки видання… але це тільки здається 😉 Мені здається, що більшість героїв оповідань «Книги дивацтв» повністю забули про те, що життєвий час має обмеження, а тому живуть так, ніби вони мають вічність попереду - ділиться Даша.
Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.
Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращий лук в дусі етно-шик.