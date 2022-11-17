Відома українська співачка та актриса Даша Астаф'єва досить активно показує в Інстаграм різні кадри з життя, не боїться бути справжнім і ділиться своєю думкою про те, що відбувається. Також артистка звертає увагу на те, що роблять окупанти і намагається підтримати українців.

На цей раз Даша не змогла стримати емоцій після чергового обстрілу з боку російських злочинців.

«Ця війна колись скінчиться. А рівень вашої закінченості та нікчемності – ні! Найбездарніша та ує*анська нація у світі! Я вас ненавиджу! Здихайте всі, хто там народився і поїхав туди шукати кращого життя!» – емоційно висловилася Даша.

Також артистка обговорила свою роботу та те, що її надихає.

«Третя книга, яку ми готуємо до проекту. Її вже живуть люди, які дивом не потрапили на сторінки видання… але це тільки здається 😉 Мені здається, що більшість героїв оповідань «Книги дивацтв» повністю забули про те, що життєвий час має обмеження, а тому живуть так, ніби вони мають вічність попереду - ділиться Даша.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви та показала найкращий лук в дусі етно-шик.