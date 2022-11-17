Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева довольно активно показывает в Инстаграм различные кадры из жизни, не боится быть настоящей и делится своим мнением о происходящем. Также артистка обращает внимание на то, что делают оккупанты, и старается поддержать украинцев.

В этот раз Даша не смогла сдержать эмоций после очередного обстрела со стороны российских преступников.

«Эта война когда-нибудь кончится. А уровень вашей конченности и ничтожности – нет! Самая бездарная та уе*анская нация в мире! Я вас ненавижу! Сдохните все, кто там народился и уехал туда искать лучшей жизни!» - эмоционально высказалась Даша.

Также артистка обсудила свою работу и то, что ее вдохновляет.

«Третья книга, которую мы готовим к проекту. Ее уже живут люди, которые чудом не попали на страницы издания… но это только кажется 😉 Мне кажется, что большинство героев рассказов «Книги странностей» полностью забыли о том, что жизненное время имеет ограничения, а потому живут так, будто у них вечность впереди» - делится Даша.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.