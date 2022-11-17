Популярна гімнастка, переможниця одного з сезонів «Холостячка» Даша Ульянова вирішила розповісти про свій спосіб упорядкування і зацікавила домашніми кадрами. Як правило, дівчина любить ділитися своїми б'юті-секретами та спілкуватися з фанатами.

«Пишаюся, що змогла взяти себе в руки і, незважаючи на всі проблеми, намагаюся стати кращою, як внутрішньо, так і зовні. Ви самі бачите, скільки часу я зараз приділяю тренуванням, харчуванням і, звичайно, догляду.

Власна студія краси будинку з розкладом роботи, який комфортний мені. Чому б і ні? Фотоепілятор - це найкраще, що траплялося зі мною в б'юті-сфері останнім часом.

Це вже третя моя процедура з фотоепілятором, і я бачу, що моя шкіра стала гладкішою та красивішою, як після дорогих салонів» - розповіла Даша.

Вона зауважила, що їй подобається не витрачати час на салон, не доводиться підлаштовуватися під графік майстра.

Варто зазначити, про своє перетворення Ульянова говорила неодноразово - вона скинула більше 10 кг, зробила губи, змінила стиль і почала більше піклуватися про здоров'я, щоб не повертатися до краю з минулого.

Більше того, дівчина намагається чесно показати та розповісти, як іноді важко даються зміни. Наприклад, раніше вона поскаржилася на знову набрану вагу і постаралася оптимально виправити це, досить активно тренуючись.

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