Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри, зроблені у Харкові.

Як виявилося, Слава побувала в Україні та приїхала до зруйнованого війною Харкова. На фото та відео артистка показала масштаби руїн, які залишили по собі ворожі атаки. Так, на фотографіях Слава позує у джинсах, картатій туніці та темній куртці, стоячи на тлі зруйнованих будинків. А на відео можна побачити, як вона заходить до одного з розбомблених приміщень.

У підписі до публікації Камінська написала: "Сьогодні я відвідала місто Харків. Місто людей, яких я люблю. Місто справжніх та щирих. Місто, куди я знов і знов поверталась із концертами. Сьогодні, як і тоді - Харків один із найулюбленіших. Нескорений та стійкий. Попри те, що поранений та розбитий російськими покидьками! Тримайся, Харків! Тримайся, Україна. Ми ще зустрінемось і неодмінно заспіваємо разом, але вже пісню про Перемогу!"

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