Популярна українська телеведуча та зірка "1+1" Алла Мазур, яка пережила онкологію, часто ділиться з шанувальниками своїми думками та новинами на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала кадри зі звільненого Збройними силами України Херсона та поділилася своєю радістю.

На фото та відео можна побачити, як херсонці з радістю та українськими прапорами в руках зустрічали українських захисників. Як відомо, 11 листопада Збройні сили України увійшли до Херсона та взяли під контроль значну його частину. Мешканці, які пережили багато місяців російської окупації із справжніми емоціями зустрічали українських військових.

У підписі до публікації Алла Мазур поділилася своїми емоціями від цих новин та привітала з ними українців: "Херсон сьогодні! Нарешті в синьо-жовтих кольорах зустрічає наших! Як ми всі разом чекали цих кадрів! І знали, що цей день - неодмінно настане! Рідні незламні херсонці, вітаю! Так, будуть ще бої, і місто ще треба відбудовувати, рани заліковувати… Але сьогодні емоції переповнюють! І ми разом з вами співаємо і плачемо від радості на вулицях визволеного міста! Слава нашим Силам оборони! Слава Україні! Вічна пам‘ять і слава кожному полеглому герою. Наша велика Перемога - вже недалеко".

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