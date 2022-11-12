Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри зі свого закордонного концерту та звернулася до українців на тлі новин про звільнення Херсона.

На кадрах Світлану знято з українськими танцюристами, які разом із нею виступали на сцені, в обох на одязі прикріплені серця з українським прапором. Також у посту артистки є відео із її запального виступу.

У підписі до публікації Лобода написала: "11 листопада 2022 року. День, який уже увійшов в історію! Українська Армія звільнила Херсон! Жодних слів не вистачить, щоб описати те, що я відчуваю! Те, що відчувають сьогодні мільйони українців! Я пишаюся нашими воїнами, пишаюся нашими людьми, нашою Україною! Наш шлях – це шлях до свободи! Свобода – це повітря, яким ми дихаємо. А я продовжуватиму співати і робитиму все можливе, щоб у моїй країні не залишилося зруйнованих будинків та знедолених людей. І ще! Взаємна підтримка – це головне, що у нас є на сьогодні".

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