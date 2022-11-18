В інтерв'ю для Delfi Естонія артист розповів, що встиг переосмислити за час повномасштабної війни рф проти України.

"Я дуже щасливий, що мені вдалося бути корисним своїй країні. Я щасливий, що зараз моя пісня перш за все говорить про час, в якому живе Україна. Це неймовірно цінне призначення, я не вибирав його, але воно обрало мене", - зізнається Барських.

Макс також категорично відповів на запитання, з ким із відомих людей у ​​Росії він продовжує спілкуватися, хто з тих, хто залишився там, на його погляд, найадекватніший.

"У мене немає друзів у Росії, тому нема з ким спілкуватися", - відрізав співак.

Крім того, артист спростував чутки та повідомлення російських ЗМІ про те, що він продовжує працювати на корпоративах у рф.

"Я знаю, що зумів завдати реальної шкоди рашистській пропаганді, тому цим людям нічого не залишається, окрім як створювати вигадки своєї хворої уяви. Мене це не турбує, так само, як не турбує лікаря марення хворих та буйних людей у ​​палатах психлікарні. Війна колись закінчиться, як і Путін з усіма своїми пропагандистами. Час покаже, де будуть усі ці безсоромні дорослі люди, які завдали стільки шкоди нашій країні своїми злими язиками", - додав Макс Барських.

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.