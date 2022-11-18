В интервью для Delfi Эстония артист рассказал, что успел переосмыслить за время полномасштабной войны рф против Украины.

"Я очень счастлив, что мне удалось быть полезным своей стране. Я счастлив, что сейчас моя песня прежде всего говорит о времени, в котором живет Украина. Это невероятно ценное предназначение, я не выбирал его, но оно выбрало меня", — признается Барских.

Макс также категорично ответил на вопрос, с кем из известных людей в россии он продолжает общаться, кто из оставшихся там, на его взгляд, самый „адекватный“.

"У меня нет друзей в России, поэтому не с кем общаться", — отрезал певец.

Кроме того, артист опроверг слухи и сообщения российских СМИ о том, что он продолжает работать на корпоративах в рф.

"Я знаю, что сумел нанести реальный урон рашистской пропаганде, поэтому этим людям ничего не остается, кроме как создавать вымыслы своего больного воображения. Меня это не беспокоит, точно так же, как не беспокоит врача бредни больных и буйных людей в палатах психлечебницы. Война когда-нибудь закончится, как и Путин со всеми своими пропагандистами. Время покажет, где будут все эти бесстыжие взрослые люди, которые принесли столько вреда нашей стране своими злыми языками", — добавил Макс Барских.

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.