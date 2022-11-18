Артист протягом 13 років одружений з українкою, його троє дітей – українці. На початку листопада Сморигін повідомив, що склав іспит на знання української мови, набравши 97 балів із 100 можливих.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Євген чесно розповів, чому не отримав українське громадянство раніше.

За словами Сморигіна, раніше отримання українського громадянства не було для нього гострим питанням. Але, коли в бік його будинку в Україні полетіли ракети та пішли війська з його рідної Білорусі, артист прийняв рішення отримати український паспорт.

"Коли почалася війна 2014-го року, для мене це не було такою гострою проблемою. Бо я розумів, що я білорус, я не росіянин. Конфлікт з росією, з російського боку. Білоруси завжди були братами для українців. Це не просто слова. Я знаю, я живу так в Україні білорусом 15 років. І ніколи, і жодного разу не було: "А, ти, білорус…". Ні. Для мене це не було гостре питання. А коли з моєї рідної Білорусі пішли війська та полетіли ракети в мій дім в Україні… Ось це для мене стало гострим питанням", - пояснив артист "Дизель шоу".

Євген Сморигін також додав, що, на його думку, це зробили не білоруси, а одна конкретна людина, яка товаришує з диктатором путіним.

Нагадаємо, Євген Сморигін назвав причину, чому Писаренко та Нікішин пішли з "Дизель Шоу" і поїхали до росії.

Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель шоу" дав пораду росіянам після початку мобілізації.

Також Politeka писала, що Танкович із "Дизель Шоу" послав друзів з росії, які несли повну маячню про українців.