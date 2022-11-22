В учасниці та фіналістці шоу «Голос країни»-12 із команди Потапа Карині Столабі знайшли схожість з іншою українською співачкою.

Нагадаємо, 20 листопада у прямому ефірі відбувся суперфінал 12 сезону «Голосу країни». Зйомки пройшли у укритті – на станції метро «Майдан Незалежності» у Києві.

Переможницею стала Марія Квітка, яка після сліпих прослуховувань спочатку потрапила до команди Ольги Полякової, однак у нокаутах програла своєму супернику та опинилася у команді «Другий шанс».

Каріна Столаба у фіналі виконала переможну пісню "Stefania" гурту Kalush Orchestra та у сумі з балами тренера та глядачів отримала 49%.

Незважаючи на те, що підопічна Потапа програла, багато глядачів не сумніваються в тому, що на Карину чекає велика сцена та успішне майбутнє.

"Майбутня зірка. Дуже красива і талановита дівчина», «Дуже круто!», «Молодчинка», «На мене, так це прозвучало крутіше за оригінал!», «Я в неї закохався», «Було дуже круто!», - хвалять Карину користувачі соцмереж.

Також деякі телеглядачі побачили в ній схожість з іншою українською співачкою:

«Таланлива дуже. Мені нагадує Паш», «Схожа на Аліну Паш», «Навіщо нам друга Паш?», «Дуже схожа на Аліну Паш».

Нагадаємо, раніше на Карину звернула увагу і сама Аліна Паш.

Також повідомлялося, що деякі глядачі розкритикували фінал "Голосу країни".

Крім того, Politeka.net писала про реакцію Олі Полякової на переможницю "Голосу країни".