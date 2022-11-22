В участнице и финалистке шоу «Голос країни»-12 из команды Потапа Карине Столабе нашли сходство с другой украинской певицей.

Напомним, 20 ноября в прямом эфире состоялся суперфинал 12 сезона «Голоса країни». Съемки прошли в укрытии – на станции метро «Майдан Незалежності» в Киеве.

Победительнице стала Мария Квитка, которая после слепых прослушиваний сначала попала в команду Ольги Поляковой, однако в нокаутах проиграла своему сопернику и оказалась в команде «Второй шанс».

Карина Столаба в финале исполнила победную песню "Stefania" группы Kalush Orchestra и в сумме с баллами тренера и зрителей получила 49%.

Несмотря на то, что подопечная Потапа проиграла, многие зрители не сомневаются в том, что Карину ждет большая сцена и успешное будущее.

«Будущая звезда. Очень красивая и талантливая девушка», «Очень круто!», «Молодчинка», «По мне, так это прозвучало круче оригинала!», «Я в нее влюбился», «Было очень круто!», - хвалят Карину пользователи соцсетей.

Также некоторые телезрители увидели в ней сходство с другой украинской певицей:

«Талантливая очень. Мне напоминает Паш», «Похожа на Алину Паш», «Зачем нам вторая Паш?», «Очень похожа на Алину Паш».

Напомним, ранее на Карину обратила внимание и сама Алина Паш.

Также сообщалось, что некоторые зрители раскритиковали финал "Голосу країни".

Кроме того, Politeka.net писала о реакции Оли Поляковой на победительницу "Голосу країни".