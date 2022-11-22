Напомним, 20 ноября в прямом эфире состоялся суперфинал 12 сезона «Голоса країни». Съемки прошли в укрытии – на станции метро «Майдан Незалежності» в Киеве.
Победительнице стала Мария Квитка, которая после слепых прослушиваний сначала попала в команду Ольги Поляковой, однако в нокаутах проиграла своему сопернику и оказалась в команде «Второй шанс».
Карина Столаба в финале исполнила победную песню "Stefania" группы Kalush Orchestra и в сумме с баллами тренера и зрителей получила 49%.
Несмотря на то, что подопечная Потапа проиграла, многие зрители не сомневаются в том, что Карину ждет большая сцена и успешное будущее.
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«Будущая звезда. Очень красивая и талантливая девушка», «Очень круто!», «Молодчинка», «По мне, так это прозвучало круче оригинала!», «Я в нее влюбился», «Было очень круто!», - хвалят Карину пользователи соцсетей.
Также некоторые телезрители увидели в ней сходство с другой украинской певицей:
«Талантливая очень. Мне напоминает Паш», «Похожа на Алину Паш», «Зачем нам вторая Паш?», «Очень похожа на Алину Паш».
Напомним, ранее на Карину обратила внимание и сама Алина Паш.
Также сообщалось, что некоторые зрители раскритиковали финал "Голосу країни".
Кроме того, Politeka.net писала о реакции Оли Поляковой на победительницу "Голосу країни".