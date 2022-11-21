За результатами голосування переможницею 12 сезону «Голосу країни-12» стала Марія Квітка, яка на етапі прослуховувань потрапила в команду Олі Полякової, але на нокаутах програла своєму супернику, та була врятована командою «Другого шансу».

Про те, що Марія спочатку була саме в її команді Полякова не забарилась нагадати у своїй Instagram-сторінці.

«Дивіться, хто внас виграв. А виграла така ж моя, з моєї команди Маруся Квітка, яка отримала другий шанс. І це так символічно, що виграла в цьому році жінка. Отака красива, квітуча, і Україна обов’язково переможе!», - емоційно відреагувала Полякова на виграш Марії Квітки.

Також співачка підтримала Сергія Соловойова. Учасника, який був у її команді, але не переміг.

«Я думаю ви чули цю прекрасну пісню про матір, і я все зроблю для того, щоб її почули ви, в своїх радіоприймачах, побачили її в інтернеті. Тому що вона класна», - пообіцяла Полякова.

До речі, цю пісню Сергій написав разом з братом.

Нагадаємо, що перемога Марії обурила деяких глядачів. Так, на думку користувачів соцмереж, перемогти мав військовий Давид Маскиса, який був у команді Наді Дорофєєвої.

Також нагадаємо, що прямий ефір «Голосу країни» відбувся на станції метро «Майдан Незалежності» у Києві 20 листопада.

Кошти, що були отримані під час глядацького SMS-голосування, будуть передані фонду «Повернись живим» для закупівлі комплектів для розмінування Херсонщини.

Також повідомлялось, що Потап з'явився поруч із генералом Залужним у дірявому светрі.

Крім того Politeka.net писала, що зірка "Євробачення" Руслана наробила шуму за кордоном, з'явилися кадри.