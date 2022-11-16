Напомним, Карина Столаба ранее дошла до суперфинала детского вокального шоу «Голос. Діти».

При поддержке Нади Дорофеевой Карина съездила на учебу в Лондон, но, прийдя на «Голос країни – 12» и развернув все четыре кресла, выбрала команду Потапа.

Сегодня многие зрители проекта видят ее в качестве победительницы. Для «Нокаутов» Карина остановила свой выбор на песне «Ой, на горі».

«Эта малышка достойна победы!», «Эта девушка победит! Она живая, она непревзойденна, она единственная, на кого хочется непрерывно смотреть», «Люблю Карину еще с детского Голоса, очень крутая девушка, болею», «Я бы женился. Талант, просто талант», «Очень хорошо спела», - хвалят в соцсетях украинцы исполнение Карины.

На потенциальную победительницу и подопечную Потапа обратила внимание и певица Алина Паш.

«Йой, девка) что ты наделала! Йовлесс исполнение, спасибо за выбор песни», - написала Паш в комментариях к выступлению Карины.

Напомним, что в команду Потапа также попал Михаил Цар.

Участник «Голосу країни-12» сначала был в команде Святослава Вакарчука, но после его решения отказаться от участия в шоу и уделить время поездкам на фронт и сбору помощи для украинских защитников, оказался в команде Потапа.

Также сообщалось, что Потапа, который только недавно вернулся в Украину, заметили в Германии.

Кроме того, Politeka.net писала, что ведущий "Голоса" Юрий Горбунов рассказал о своем состоянии.