Популярний український співак Святослав Вакарчук, фронтмен гурту «Океан Ельзи» разом із колегами зараз мандрує зі спеціальними концертами, аби підтримати українців. Також артист не раз збирав кошти на підтримку ЗСУ та їздив навіть до гарячих точок, щоб підтримати захисників та захисниць.

"З Днем Десантно-штурмових військ Збройних сил України!" – написав артист під новим зверненням.

Також чоловік відзначив, що цього дня, у День Гідності та Свободи, він пов'язує і жовту стрічку на своєму одязі на знак підтримки незламних українців, які опираються на тимчасово окупованих територіях.

"Героям слава! 🇺🇦; Ласкаво просимо. Нехай усі повертаються здорові та живі💯🤗; Україна переможе всю темряву» - зауважують у мережі.

З перших днів вторгнення Святослав їздив по потерпілих від обстрілу українських міст і намагався більше спілкуватися з аудиторією. Разом зі своєю командою зараз чоловік продовжує виступати і також вирушив нещодавно за кордон.

«Дякую Тель-Авіву за шалену енергію та драйв учора #HelpforUkrainetour #OE І окремо людям Ізраїлю за підтримку України та українців!» – пише Вакарчук.

Нагадаємо, днями Вакарчук після ракетних ударів по центру Києва виступив на "скляному" мосту, який зазнав пошкоджень внаслідок вибуху ракети.

Також повідомлялося, що Вакарчук відмовився від участі у зйомках нових епізодів шоу "Голос країни", де він був тренером.

Крім того, Politeka.net писала, що український актор після поранення на передовій розповів про важливі зміни в особистому житті.