Тренер «Голоса страны» Святослав Вакарчук не будет участвовать в съемках новых выпусков шоу, которое прервалось из-за полномасштабного военного вторжения россии в Украину.

Напомним, на днях стало известно, что "Голос страны" возвращается на телеэкраны - со 2 октября оно будет выходить на телеканале ТЕТ.

Но, как оказалось, Вакарчук больше не участвует в нем.

«Последние программы снимались в январе 2022 года. А по моим ощущениями, если честно, будто сто лет назад. Те, снятые зимой программы, так и не вышли в эфир в феврале, марте по очевидным причинам», – рассказал певец на своей странице в Instagram.

По его словам, в новые эпизоды добавят актуальности.

«В настоящее время продакшн "Голоса страны" принял решение показать отснятые до полномасштабного вторжения россии эпизоды, добавив что-то актуальное, потому что жизнь в январе 2022 и сентябре 2022 - разные вселенные», - сказал Вакарчук, добавив, что он понимает решение команды быть в эфире, но принимать участия в досъемках он не будет.

Вакарчук объяснил, что сейчас его задача – поддерживать бойцов на фронте, помогать Украине в благотворительном туре ОЭ #HelpforUkrainetour.

В комментариях украинцы высказывают слова поддержки Вакарчуку и восхищаются его решением:

«Очень правильная позиция», «Безгранично вас уважаю за эту позицию», «Сильное решение», «Достойное решение», «Даже неудивительно. Вы и они действительно разные Вселенные», «Согласна с вами на 100%, как-то не слушаются песни другого формата: лирика, шутливые… Спасибо вам за вашу позицию», «Достойное решение, которое стоит уважения», «Спасибо за патриотическую позицию», "Вы как обычно пример".

Напомним, тренерами этого сезона, кроме Вакарчука, также являются Оля Полякова, Потап, Надя Дорофеева.

Также напомним, что известный телеведущий предал Украину.

Кроме того, сообщалось, что на фронте погиб прославленный украинский артист.

Также Politeka.net писала, что Полякова поставила на место украинцев, оскорбивших ее подругу Ефросинину.