Популярный украинский певец Святослав Вакарчук, фронтмен группы «Океан Эльзы» вместе с коллегами сейчас путешествует со специальными концертами, чтобы поддержать украинцев. Также артист не раз собирал средства в поддержку ВСУ и ездил даже к горячим точкам, чтобы поддержать защитников и защитниц.

«С Днем Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины!» - написал артист под новым обращением.

Также мужчина отметил, в этот день, в День Достоинства и Свободы, он связывает и желтую ленту на своей одежде в знак поддержки несокрушимых украинцев, сопротивляющихся на временно оккупированных территориях.

«Героям Слава! 🇺🇦; Добро пожаловать. Пусть все возвращаются здоровые и живые💯🤗; Украина победит всю тьму» - подмечают в сети.

С первых дней вторжения Святослав ездил по пострадавшим от обстрелов украинским городам и старался больше общаться с аудиторией. Вместе со своей командой сейчас мужчина продолжает выступать и также отправился недавно заграницу.

«Спасибо Тель-Авиву за безумную энергию и драйв вчера #HelpforUkrainetour #OE И отдельно людям Израиля за поддержку Украины и украинцев!» - пишет Вакарчук.

Напомним, на днях Вакарчук после ракетных ударов по центру Киева выступил на "стеклянном" мосту, который получил повреждения в результате взрыва ракеты.

Также сообщалось, что Вакарчук отказался от участия в съемках новых эпизодов шоу "Голос страны", где он был тренером.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинский актер после ранения на передовой рассказал о важніх изменениях в личной жизни.