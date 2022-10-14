Украинский актер Виктор Сторожено, игравший на сцене «Молодого театра», восстанавливается после тяжелого ранения, полученного в Донецкой области.

Стороженко рассказал, что в тот день враг накрыл их позиции кассетными минами.

«Уже во время медицинской эвакуации мы узнали, что все подчищено, а фронт под нашим контролем! Моя жертва не напрасна», — писал тогда Стороженко на своей странице в Инстаграм.

Также актер опубликовал фото из госпиталя.

Сейчас об этом страшном дне и ранении напоминает шрам и душевное беспокойство.

"У меня же произошла психологическая травма, я сейчас в психиатрии лечусь. Осознание, что ты мог умереть 10 раз уже, оно накрывает", - рассказал Стороженко в эфире «Завтрак с 1+1».

Актер признается, что если в аду есть ад – то это Зайцево Донецкой области.

"Это был тот момент, когда я смирился со своей смертью", - рассказал актер, который воевал уже и в Лисичанске, и в Северодонецке.

Но жизнь продолжается – как оказалось, у актера родился второй ребенок. О беременности они с женой узнали за несколько дней до полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Доченька появилась на свет уже в Польше, куда жена Стороженко выехала вместе с трехлетним сыном Мартином после российского вторжения.

Напомним, сын российского музыканта Игоря Талькова получил повестку и возмутился.

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