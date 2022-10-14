Стороженко рассказал, что в тот день враг накрыл их позиции кассетными минами.
«Уже во время медицинской эвакуации мы узнали, что все подчищено, а фронт под нашим контролем! Моя жертва не напрасна», — писал тогда Стороженко на своей странице в Инстаграм.
Также актер опубликовал фото из госпиталя.
Сейчас об этом страшном дне и ранении напоминает шрам и душевное беспокойство.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Когда и где украинцам ждать 20-градусного мороза: синоптики дали ответ
Мобилизованные россияне расправились над командиром: не разрешал сдаться в плен ВСУ
Жена продюсера "Квартал 95" отправилась в спортзал после того, как "бахнуло": "Людей совсем мало"
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
"У меня же произошла психологическая травма, я сейчас в психиатрии лечусь. Осознание, что ты мог умереть 10 раз уже, оно накрывает", - рассказал Стороженко в эфире «Завтрак с 1+1».
Актер признается, что если в аду есть ад – то это Зайцево Донецкой области.
"Это был тот момент, когда я смирился со своей смертью", - рассказал актер, который воевал уже и в Лисичанске, и в Северодонецке.
Но жизнь продолжается – как оказалось, у актера родился второй ребенок. О беременности они с женой узнали за несколько дней до полномасштабного военного вторжения России в Украину.
Доченька появилась на свет уже в Польше, куда жена Стороженко выехала вместе с трехлетним сыном Мартином после российского вторжения.
Напомним, сын российского музыканта Игоря Талькова получил повестку и возмутился.
Также сообщалось, что Тина Кароль написала мощное стихотворение-проклятие.
Кроме того, Politeka.net писала, что впервые в плен ВСУ попала женщина – что о ней известно.