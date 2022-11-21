Український музикант, соліст проєкту Pianoбой Дмитро Шуров вже давно не їздить до росії, а з 24 лютого припинив спілкування зі своїми російськими знайомими, яких було багато.

З 24 лютого з сотень знайомих в росії Шурову написали лише одиниці. Серед них була і співачка Земфіра, з якою він колись грав на одній сцені. За його словами, повідомлення було нецензурним.

«Нецензурні речі. Ну а що цензурного можна було сказати про це. Земфіра поїхала одразу з росії, вона більше там не знаходиться і не живе. Але багато людей там залишились і нам абсолютно немає про що з ними говорити», - розповів Шуров в інтерв'ю ЖВЛ.

Після 24 лютого Шуров дав близько сотні благодійних концертів і де тільки не грав – у бомбосховищах, в шпиталях, на полігонах, на станціях метро і на площах європейських міст.

Та перший місяць повномасштабної війни про музику, якою Дмитро живе, він і думати не міг. Одразу занурився у волонтерство, на своєму бусі розвозив допомогу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Земфіра під час концерту виступила з антивоєнною промовою.

Так, виконавиця сказала, що розуміє, що в Україні вона більше ніколи не виступить.

"Але я дуже добре пам'ятаю ці концерти. Харків, Дніпро, Київ, Донецьк, моя улюблена Одеса. Я чудово це пам'ятаю. І, звичайно, цього у мене ніхто не забере, це назавжди зі мною. Назавжди. Але разом із тим мені дуже шкода Росію», - казала Земфіра, додаючи, що вона любить свою росію і на своїх концертах вона бачила світлі обличчя.

Раніше Земфіра зізналася, що молиться за припинення війни.

Також повідомлялося, що російський співак Микола Басков, який перестав бути схожим на себе, розплакався, шкодуючи поранених окупантів.