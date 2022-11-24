Ада Роговцева опублікувала у Facebook відео, де читає з дочкою вірш Лесі Українки "Як дитиною бувало".

"У Києві темно. Лесине слово горить", – підписала Ада Роговцева відео.

Українці в коментарях почали дякувати Аді Роговцевій і підтримувати один одного. Також користувачі мережі зазначили, що читання – чудовий приклад дозвілля при відключенні електрики.

"Пітьма пройде, і буде день. Слава ЗСУ!", " Я хотів би сказати, як романтично. але на жаль. Тримайтеся дорогі. Слава Україні! Слава нації! Теплі обійми", " Дякую! Як тепло з вами... Як добре й сумно з Лесиним словом...", "Дякую! Така тендітна,а така сильна духом наша. Ада!берем приклад- вечірні читання при свічках!", " Вставлю і я "5 копійок":я не поет і не критик,не мовник і не політик,але я так відчуваю,що струни душі зачіпає лиш тих,що корінням зрослись зі святою землею моєю! Лиш тих,що як струмом пронизані болем за муки народу мого! Дай,Боже і це пережити,нам вистачить сили на все! А Україні --світити,Ми Маємо Право на це!", - пишуть українці у коментарях.



Нагадаємо, Ада Роговцева розповіла про свого онука-героя, який захищає Україну від окупантів: "Я плачу".

Як повідомляла Politeka, Роговцева розповіла, з чого почався конфлікт на Донбасі: "у мене тоді волосся дибки стояло".

Також Politeka писала, що Ада Роговцева розкрила деталі зустрічі із путіним.