26 августа ему исполнился 31 год. На своей странице в Facebook звезда разместила трогательный поздравительный пост и фотографию.

"Он моя радость и моя гордость! Он невероятно талантлив во всем! Он умеет и продолжает учиться любить. И он - не рядом. Он делает свою мужскую работу. Он на войне. И мне страшно. И я плачу сегодня, потому что не могу обнять своего золотого мальчика, своего взрослого внука в его День рождения. Но он там, где должно быть! Господи, спаси и сохрани! Победи, мой Алексей! Сил, дарования, Божьей помощи и защиты! Много лет! – трогательно написала Роговцева.

Поздравила Алексея и мама, актриса и режиссер Екатерина Степанкова.

"Сын! Будь! Спасибо тебе! Горжусь тобой! Горжусь тем, кто ты и, - сквозь страх, - где ты есть! Пусть Господь оберегает тебя на всех твоих путях и вернет домой целым! Победы тебе, дитя мое! Победы и многая лета для воплощения всего, что ты умеешь, можешь и знаешь! Моя любовь! Мое ​​утешение! С Днем рождения!", - написала дочь Ады Роговцевой.

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