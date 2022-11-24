Украинская актриса Ада Роговцева со своей дочерью Екатериной Степанковой прочла стихотворение Леси Украинки во время отключения света, после массированного ракетного удара рф по инфраструктуре Украины.

Ада Роговцева опубликовала в Facebook видео, где читает с дочерью стихотворение Леси Украинки "Как ребенком бывало".

"В Киеве темно. Лесиное слово горит", – подписала Ада Роговцева видео.

Украинцы в комментариях начали благодарить Аду Роговцеву и поддерживать друг друга. Также пользователи сети отметили, что чтение - отличный пример досуга при отключении электричества.

"Тьма пройдет, и будет день. Слава ВСУ!", "Я хотел бы сказать, как романтично. но к сожалению. Держитесь дорогие. Слава Украине! Слава нации! Теплые объятия", "Спасибо! Как тепло с вами... Как хорошо и грустно с Лесиным словом...", "Спасибо! Такая хрупкая,а такая сильная духом наша. Ада!берем пример-вечерние чтения при свечах!", "Вставлю и я "5 копеек":я не поэт и не критик ,не говорящий и не политик, но я так чувствую, что струны души затрагивает только тех, что корнями срослись со святой землей моей! на все! А Украине -светить,Мы Имеем Право на это!", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, Ада Роговцева рассказала о своем внуке-герое, который защищает Украину от оккупантов: "Я плачу".

Как сообщала Politeka, Роговцева рассказала, с чего начался конфликт на Донбассе: "у меня тогда волосы дыбом стояли".

Также Politeka писала, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с путиным.