Фронтмен гурту Kalush Orchestra дуже радий, що зараз є можливість доносити українську культуру всьому світу.

Фронтмен гурту "Kalush Orchestra" Олег Псюк згадав, що ще до 2014 року йому радили читати реп російською мовою, проте він відмовився. Про це він повідомив в інтерв'ю Youtube-каналу Олицька. При цьому артист заявив, що якщо він розмовляє державною мовою, то й робитиме відповідну музику.

Фронтмен гурту Kalush Orchestra дуже радий, що зараз є можливість доносити українську культуру всьому світу. Олег додав - багато хто з тих, хто радив йому творити російською, сьогодні вже "перевзулися".

"Я був топившим за український реп ще задовго до 2014 року. Коли мої друзі говорили: "Якщо ти вже робиш якийсь реп, то роби його хоча б російською, як роблять усі". Це дуже мене дратувало, і в мене була мета: показати, що це все можливо. Звичайно, потім багато хто почав перевзуватися, почав розуміти, було багато різних подій. Хоча досі є ще багато людей, які не усвідомили і продовжують слухати російське", - сказав Олег Псюк.

Фронтмен "Kalush Orchestra" також зізнався, що йому подобається займатися творчістю та бачити подяку аудиторії, проте змагатися з кимось він не хоче.

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