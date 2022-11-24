Фронтмен гурту "Kalush Orchestra" Олег Псюк згадав, що ще до 2014 року йому радили читати реп російською мовою, проте він відмовився. Про це він повідомив в інтерв'ю Youtube-каналу Олицька. При цьому артист заявив, що якщо він розмовляє державною мовою, то й робитиме відповідну музику.
Фронтмен гурту Kalush Orchestra дуже радий, що зараз є можливість доносити українську культуру всьому світу. Олег додав - багато хто з тих, хто радив йому творити російською, сьогодні вже "перевзулися".
"Я був топившим за український реп ще задовго до 2014 року. Коли мої друзі говорили: "Якщо ти вже робиш якийсь реп, то роби його хоча б російською, як роблять усі". Це дуже мене дратувало, і в мене була мета: показати, що це все можливо. Звичайно, потім багато хто почав перевзуватися, почав розуміти, було багато різних подій. Хоча досі є ще багато людей, які не усвідомили і продовжують слухати російське", - сказав Олег Псюк.
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Фронтмен "Kalush Orchestra" також зізнався, що йому подобається займатися творчістю та бачити подяку аудиторії, проте змагатися з кимось він не хоче.
Нагадаємо, що соліст Kalush Псюк показав, як виглядав у дитинстві, несподівані кадри.
Як повідомляла Politeka, Осадча зустрілася з солістом KALUSH, здивувавши виглядом.
Також Politeka писала, що Kalush Orchestra терміново попросили допомоги українців після скандалу за кордоном.