Фронтмен группы "Kalush Orchestra" Олег Псюк вспомнил, что еще до 2014 года ему советовали читать рэп на русском языке, впрочем, он отказался. Об этом он сообщил в интервью для Youtube-канала Олицкая. При этом артист заявил, что если он разговаривает на государственном языке, то и будет делать соответствующую музыку.

Фронтмен группы "Kalush Orchestra" очень рад, что сейчас есть возможность доносить украинскую культуру всему миру. Олег добавил - многие из тех, кто советовал ему творить на русском, сегодня уже "переобулись".

"Я был топившим за украинский рэп еще задолго до 2014 года. Когда мои друзья говорили: "Если ты уже делаешь какой-то рэп, то делай его хотя бы на русском, как делают все". Это очень меня бесило, и у меня была цель: показать, что это все возможно. Конечно, потом многие начали переобуваться, начали понимать, было много разных событий. Хотя до сих пор есть еще много людей, которые не осознали и продолжают слушать российское", - сказал Олег Псюк.

Фронтмен "Kalush Orchestra" также признался, что ему нравится заниматься творчеством и видеть благодарность аудитории, однако соперничать с кем-то он не хочет.

Напомним, что солист Kalush Псюк показал, как выглядел в детстве, неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, Осадчая встретилась с солистом KALUSH, удивив видом.

Также Politeka писала, что Kalush Orchestra срочно попросили помощи украинцев после скандала за границей.



