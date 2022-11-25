На своїй сторінці в Інстаграм Кондратюк вирішив поділитися не тільки кількома світлинами, зробленими під час блекаута, а й думками щодо того, що відбувається у світі, поки росіяни бомблять мирні міста, залишаючи людей без світла, тепла, води, зв’язку.
«В Україні "Чорна п'ятниця" з середи. Крилаті ракети рашистів нищать цивільних та інфраструктуру. Світ дивиться продажний Чемпіонат Світу з футболу . Цукерберг бореться зі згадками російської війни у Facebook. Чорна п'ятниця, яка може перерости у Чорний Рік», - висловився Кондратюк.
Свій пост Кондратюк супроводив кадрами каміну, в якому догоряють дрова.
У коментарях українці підтримали Кондратюка, запевнивши, що і це українська нація подолає і не можна впадати у відчай:
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«Тримаймося! Бере іноді відчай, але треба його гнати! Як наші хлопці свинособак», «І це ми переживемо! Зате без Росії !», «Все буде добре,витримаємо.Слава Україні!», «Усі дні тижня "чорні" від 24 лютого.....а з фб я вже відтравня вийшла щоб не руйнувати собі здоров'я, бо "баніли" регулярно», «Лють і ненависть. Хочеться просто порвати їх усіх.Господи, прости!», «Тримайтеся!».
Нагадаємо, раніше стало відомо, чи буде евакуація з Києва у випадку довготривалого блекаута.
Також повідомлялось, чому сини Кондратюка не пішли на фронт.
Крім того, Politeka.net писала, що Кондратюк підказав Козловському, де взяти гроші, щоб повернути йому величезний борг.