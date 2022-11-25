Героїнею знаменитого кадру є маленька дівчинка, яку батьки привезли на заправку, щоб підключити інгалятор до мережі, пише Politeka.net.

«Київ зараз. Цю маленьку дівчинку рідні привезли на заправку, щоб підключити до електрики інгалятор, необхідний їй для життя», - підписав кадр Галкін, показавши таким чином росіянам, підписаним на його сторінку в Інстаграм, лише мить про наслідки ракетних ударів рф по Україні.

У коментарях до знімку у російських користувачів вибухнула справжня істерика. Галкіну, який невдовзі після повномасштабного вторгнення росії в Україну довелося виїхати з рф в іншу країну разом із сім'єю, відразу повідомили про «8 років бомбили Донбас» і «у кожного своя правда».

Втім, велика кількість коментарів присвячена словам подяки Галкіну за те, що він залишається людиною і підтримує Україну як може:

«Дивитись на таке важко. Справжній геноцид проти українського народу. Хочеться мирного неба», «Максим Галкін визнаний справжнім чоловіком! І залишиться в історії не лише найталановитішим артистом, а ще й гарною людиною!», «Зайшла подивитися, скільки людей напишуть про 8 років. Який жах, люди вірять у свого Путіна та світле майбутнє після того, як скоїли вбивства та злочини. 8 років саме Росія кошмарить Донецьк, Луганськ і майже рік усю Україну», «Боже, як це страшно. Росія, мені соромно за нас».

Нагадаємо, в Росії після заяв Галкіна на підтримку України заговорили про позбавлення батьківських прав.

Також повідомлялося, що Пугачова з дітьми вилетіла з Росії.

Раніше Пугачова попросила внести її до списку "іноагентів" слідом за Галкіним і вперше засудила напад Росії на Україну.