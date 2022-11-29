Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівними фото та розповіла про нову вечірку свого проекту Ukrainian Women Unity.

Як виявилося, Ілона влаштувала чергову зустріч свого клубу, на якій побували багато відомих жінок. Так, серед гостей можна помітити відому стендапершу Леру Мандзюк та журналістку Аліну Доротюк. Сама Ілона прийшла на вечірку в елегантному образі – на ній вузька чорна сукня на бретельках із глибоким декольте та золотистим поясом на талії. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Минулий тиждень був дуже бентежний і знов грядуть тривожні новини для нас, але… Їм не вдасться залякати нас, зламати та зневірити. Долаючи страх, тривогу і біль ми будемо продовжувати жити, молитися і битися за кожен новий день. Ми й далі будемо надихати наших жінок, будемо єднатися задля допомоги, будемо випромінювати світло у повній темряві і молитися за наших людей. Дякую львів’янам та теплу зустріч і затишну атмосферу. Дякую нашим спікерам, партнерам і команді. Разом ми все поборемо!".

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