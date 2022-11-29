Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss і нещодавно презентувала українцям нову пісню "Маяк", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася чарівним фото у новому образі, яке зробила сама.

Як видно, на новій фотографії Юлія з'явилася у цікавій локації, вона зняла себе у дзеркало, кокетливо позуючи. Перед камерою вона постала у чорній футболці з цікавим малюнком маяка та рядками з нової пісні. При цьому артистка здивувала зачіскою – тут у неї довге волосся, яке зібране у високий тугий хвіст, а на обличчі яскравий макіяж. При цьому в минулому посту Юля показувала фото в зовсім іншому образі – з білою перукою та стрижкою каре.

У підписі до публікації Саніна написала: "У дикому штормі ми не самі". А шанувальники відразу почали коментувати нове фото співачки, засипаючи її компліментами: "Просто найкраща, найталановитіша і найулюбленіша", "На відстані руки", "Яка красива. Це натяк на кліп?", "Маяк" – це просто пісня року для мене, шедевр", "Неймовірна. Фантастична. Неперевершена. Наша Юля", "Це чудово. Хто вам пише тексти пісень?", "Люблю", "Фантастична Юля", "Боже, яка красуня", "Найкрасивіша", "Кайф", "Ти прекрасна", "Неймовірна".

Нагадаємо, "Слова зайві": Андраде з "Орла і Решки" здивувала образом з панчохами і корсетом, фото.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва зізналася, як переживає тривалу відсутність світла та води: "Як усі українці зараз...".

Також Politeka писала, що Лобода у короткому топі засвітила зайве під час підготовки до концерту: фото з гримерки.