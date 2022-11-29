Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательными фото и рассказала о новой вечеринке своего проекта Ukrainian Women Unity.

Как оказалось, Илона устроила очередную встречу своего клуба, на которой побывали многие знаменитые женщины. Так, среди гостей можно заметить известную стендапершу Леру Мандзюк и журналистку Алину Доротюк. Сама Илона пришла на вечеринку в элегантном образе – на ней узкое черное платье на бретельках с глубоким декольте и золотистым поясом на талии. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Прошлая неделя была очень волнительной и снова грядут тревожные новости для нас, но… Им не удастся запугать нас, сломать и отчаяться. Преодолевая страх, тревогу и боль мы будем продолжать жить, молиться и сражаться за каждый новый день. Мы и дальше будем вдохновлять наших женщин, будем объединяться ради помощи, будем излучать свет в полной темноте и молиться о наших людях. Благодарю львовян и теплую встречу и уютную атмосферу. Спасибо нашим спикерам, партнерам и команде. Вместе мы все поборем!".

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