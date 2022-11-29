Популярна українська телеведуча, інфлюенсер та блогер Леся Нікітюк, яка нещодавно відновила зйомки свого тревел-шоу та їздить українськими містами, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото зі своїм домашнім улюбленцем та поставила шанувальникам питання.

На новому знімку Леся знята сидячи у своєму автомобілі, вона відчинила дверцята й тисне улюбленого песика Рафіка. До речі, пухнастого улюбленця телезірка неодноразово називала своїм "меценатом", оскільки він заробляв їй гроші на рекламі.

У підписі до публікації Нікітюк поставила шанувальникам цілком логічне питання: "Дивіться, сніг білий, Рафік білий. Увага питання. Чому після того, як він сів у машину всі чорні сидіння?".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали обговорювати новий пост Лесі, відповідаючи на її запитання: "Бо біле на біле дає чорне. Як мінус на мінус", "Тому що Рафік десь знайшов болото під мокрим снігом. Потрібно черевики купувати, а те що така краса на босу ногу шурхає", "Тому що білих Рафіками не називають", "Тому що сидіння обтягнуті чорним, а Рафік білий завжди", "Любиш кататися, люби і саночки возити!", "Бо під снігом є щось, що не біле, земля, наприклад.

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