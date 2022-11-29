Популярна українська співачка, телеведуча та зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія, яка нещодавно народила другу дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото та відео, на якому показала, як працювала у студії звукозапису з маленьким сином на руках.

Як видно, Віра прийшла до студії записувати пісню, перед камерою вона з'явилася у світлих джинсах та яскравій теплій кофті оверсайз. Її волосся розпущене і трохи скуйовджені навушниками на голові, а на обличчі ні грама косметики, тільки мила посмішка. На руках артистка тримає маленького синочка, якого ніби заколисує.

У підписі до публікації Кекелія написала: "І заспівала і заколисувала. Моє кохання". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію співачки, засинаючи її компліментами: "Як це ніжно і мило виглядає", "Дуже красиво. Приємно дивитися дуже. Так тримати. Слава Україні", "Мій любий", "Які милі", "Красуня".

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