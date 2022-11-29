Популярная украинская певица, телеведущая и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия, которая недавно родила второго ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото и видео, на котором показала, как работала в студии звукозаписи с маленьким сыном на руках.

Как видно, Вера пришла в студию записывать песню, перед камерой она появилась в светлых джинсах и яркой теплой кофте оверсайз. Ее волосы распущены и немного взъерошены наушниками на голове, а на лице ни грамма косметики, только милая улыбка. На руках артистка держит маленького сыночка, которого как будто убаюкивает.

В подписи к публикации Кекелия написала: "И спела и убаюкала. Моя любовь". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию певицы, засыпая ее комплиментами: "Как это нежно и мило выглядит", "Очень красиво. Приятно смотреть очень. Так держать. Слава Украине", "Мой любимый", "Какие милые", "Красотка".

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