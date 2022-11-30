Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала милі фото та розповіла про свої переживання.

Як видно, на нових знімках Наталку зображено на прогулянці. Перед камерою вона з'явилася у вбранні улюбленого білого кольору – на ній зручний спортивний костюм вільного крою та тепла куртка. Волосся актриси розпущене і акуратними локонами спадають на плечі, а на обличчі легкий макіяж та чарівна посмішка.

У підписі до публікації Денисенко розповіла, наскільки важливо під час блекауту залишатися на зв'язку з рідними. "Пам’ятаю як в блекаут їхала по своєму району і зв’язок взагалі ене ловив ніде! Це швидко виправили, але мені вистачило, щоб зрозуміти наскільки це цінно і важливо - мати можливість подзвонити і написати! Важко уявити як люди будучи в окупації не мають можливості спілкуватися нормально з близькими. Ніколи не забуду ті почуття, як на початку повномасштабного, я нарешті додзвонилася батькам в Чернігів і почула що вони живі", - сказала Наталка.

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