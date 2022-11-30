Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые фото и рассказала о своих переживаниях.

Как видно, на новых снимках Наталка запечатлена на прогулке. Перед камерой она появилась в наряде любимого белого цвета – на ней удобный спортивный костюм свободного кроя и теплая куртка. Волосы актрисы распущены и аккуратными локонами спадают на плечи, а на лице легкий макияж и очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Денисенко рассказала, как важно во время блэкаута оставаться на связи с родными. "Помню, как в блэкаут ехал по своему району и связь вообще не ловила нигде. Это быстро исправили, но мне хватило, чтобы понять, насколько это ценно и важно – иметь возможность позвонить и написать. Сложно представить, как люди, будучи в оккупации, не имеют возможности общаться нормально с близкими. Никогда не забуду то ощущение, как в начале полномасштабного вторжения, я наконец-то дозвонилась родителям в Чернигов и услышала, что они живы", - поделилась Наталка.

Напомним, "Боже, какая красотка": Санина из The Hardkiss с длинными волосами обескуражила видом, фото.

Как сообщала Politeka, "Все сидения черные": Никитюк насмешила украинцев кадром со своим "меценатом" Рафиком.

Также Politeka писала, что "Времена не выбирают": Лобода удивила новым фото и лозунгом "Слава Україні".