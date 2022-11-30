Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася новим відео, де показала, як створює черговий стильний образ у своїй вбиральні.

З початку у кадрі Даша з'явилася у чорному комплекті білизни, яка підкреслила її ідеальну фігуру. А потім почала одягатися, створюючи чергову цибулю. Так, цього разу вона одягла темні джинси, ніжно блакитний светр та теплу чорну дублянку, а завершила образ сумочкою в тон светру. Її волосся випрямлене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Квіткова написала "Базовий grwm". Шанувальники тут же почали коментувати нове відео блогерки: "Чекаю на кожну рубрику, надихає. Чудово, що придумали таке, адже від вас подача особлива, дякую", "Даша красуня, такі відео класно відволікають. Дякую", "Ви – супер! Які у Ви параметри? , супер, вогонь, красуня", "Клас, молодець, супер".

Нагадаємо, "Боже, яка красуня": Саніна з The Hardkiss з довгим волоссям збентежила виглядом, фото.

Як повідомляла Politeka, "Всі сидіння чорні": Нікітюк насмішила українців кадром зі своїм "меценатом" Рафіком.

Також Politeka писала, що "Часи не обирають": Лобода здивувала новим фото та гаслом "Слава Україні".