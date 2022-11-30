Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась новым видео, где показала, как создает очередной стильный образ в своей гардеробной.

С начала в кадре Даша появилась в черном комплекте белья, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. А затем начала одеваться, создавая очередной лук. Так, в этот раз она надела темные джинсы, нежно голубой свитер и теплую черную дубленку, а завершила образ сумочкой в тон свитеру. Ее волосы выпрямлены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Базовый grwm". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео блогерши: "Жду каждую рубрику, вдохновляет. Чудесно, что придумали такое, ведь от вас подача особенная, спасибо", "Даша красотка, такие видео классно отвлекают. Спасибо", "Вы – супер! Какие у Вас параметры? Вы меня вдохновляете", "Какой бренд джинсов?", "Блин, особенно с ростом 160 см, что ни куплю из такого фасона, выглядит смешно", "Подскажите бренд дубленки", "Очень круто вышло", "Как всегда, супер, огонь, красотка", "Класс, молодец, супер".

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