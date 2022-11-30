Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила фоловерів новою модною фотосесією, яку влаштувала, щоб порадувати себе та шанувальників.

Як видно, на нових знімках Дашу знято, сидячи в тьмяній кімнаті і в нескромних позах. Перед камерою вона з'явилася в ультракороткій сукні чорного кольору та незвичайної текстури, яка підкреслила струнку фігуру та пружне декольте. Розкішне довге волосся дівчини розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі акуратний макіяж.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Все таки інколи можна і декольте показати. Дякую @n.g.photographer за чудові фото і @olga_sliusar_mua за мій ідеальний мейк. Дівчата, не забуваємо приділяти час тільки для себе. Для мене фотозйомка - один з найкращих способів налагодити контакт зі своїм тілом і отримати класний результат у виді фото. Ну і по традиції: яка?".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки: "Гарна, але якась нещасна, смуток в очах", "Ну в тебе є що показати, неймовірна", "Ви дуже красива і неймовірна дівчина. Як завжди, фотографії вогонь", " Вогонь", "А що за плаття?", "Чудова", "Красуня", "Неймовірно красива", "Шикарна", "Жіноча, ніжна, найкрасивіша дівчина", "Вау, нереальна красуня".

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