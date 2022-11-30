Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила фолловеров новой модной фотосессией, которую устроила, чтобы порадовать себя и поклонников.

Как видно, на новых снимках Даша запечатлена, сидя в тусклой комнате и в нескромных позах. Перед камерой она появилась в ультракоротком платье черного цвета и необычной текстуры, которое подчеркнуло стройную фигуру и упругое декольте. Роскошные длинные волосы девушки распущены и чуть растрепаны, а на лице аккуратный макияж.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Все-таки иногда можно и декольте показать. Спасибо @n.g.photographer за отличные фото и @olga_sliusar_mua за мой идеальный мейк. Девушки, не забываем уделять время только себе. Для меня фотосъемка – один из лучших способов наладить контакт со своим телом и получить классный результат в виде фото. Ну и по традиции: какая?".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши: "Красивая, но какая-то несчастная, грусть в глазах", "Ну у тебя есть что показать, невероятная", "Вы очень красивая и невероятная девушка. Как всегда, фотографии огонь", "Огонь", "А что за платье?", "Великолепная", "Красотка", "Невероятно красивая", "Шикарная", "Женственная, нежная, самая красивая девушка", "Вау, нереальная красотка".

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