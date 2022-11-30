Музикант Андрій Данилко додав, що час намагається проводити з користю. Наприклад, він дивиться старі фільми чи слухає аудіокниги.

Як повідомляє Politeka.net, український артист Андрій Данилко, який виступає під сценічним чином Вєрки Сердючки, ще від початку вторгнення росії в Україну живе у своїй квартирі на Хрещатику. В інтерв'ю для видання "Вести" він розповів, що відноситься до відключень світла через обстріл з боку російських окупантів, з розумінням.

Андрій Данилко згадав, що відключення світла застали його, коли він повернувся до Києва з гастролей. Ліфт не працював, тому він "пер величезну гастрольну валізу на верхній поверх у гробовій тиші та темряві".

Він додав, що темрява його дратує, проте доводиться жити за цих умов. Музикант Андрій Данилко додав, що час намагається проводити з користю. Наприклад, він дивиться старі фільми чи слухає аудіокниги.

"Дивлюся старі фільми та спектаклі часів свого дитинства. Хоча обирати стало складніше. Я шукаю те, що збігається з моїми вібраціями – дуже змінилися час і ритм. Але є дуже теплі програми з 70-х, які зараз викладають у високій якості. Завдяки їм є ілюзія, що я повертаюся у спокійний мирний час. Окрім того, слухаю аудіокниги. Мені дуже подобається, як читає Наталія Сумська, для мене дуже важливий голос. Тому я вже кілька разів переслухав "Кайдашеву сім'ю" у її виконанні... Вона читає дуже атмосферно, з'являється відчуття спокою. У темряві, у напівсонному стані, дуже добре слухається, як свого часу радіо", - зізнався Андрій Данилко .

Нагадаємо, Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.

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