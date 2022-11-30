Как сообщает Politeka.net, украинский артист Андрей Данилко, который выступает под сценическим образом Верки Сердючки, ещ с самого начала вторжения рф в Украину живет в своей квартире на Крещатике. В интервью для издания "Вести" он рассказал, что относится к отключениям света из-за обстрела со стороны российских оккупантов, с пониманием.
Андрей Данилко вспомнил, что отключение света застали его, когда он вернулся в Киев с гастролей. Лифт не работал, поэтому он "пер огромный гастрольный чемодан на верхний этаж в гробовой тишине и темноте".
Он добавил, что темнота его раздражает, однако приходится жить в этих условиях. Музыкант Андрей Данилко добавил, что время пытается проводить с пользой. Например, он смотрит старые фильмы или слушает аудиокниги.
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"Смотрю старые фильмы и спектакли времен своего детства. Хотя выбирать стало сложнее. Я ищу то, что совпадает с моими вибрациями – очень изменились время и ритм. Но есть очень теплые программы из 70-х, которые сейчас выкладывают в хорошем качестве. Благодаря им есть иллюзия, что я возвращаюсь в спокойное мирное время. Кроме того, слушаю аудиокниги. Мне очень нравится, как читает Наталья Сумская, для меня очень важен голос. Поэтому я уже несколько раз переслушал "Кайдашеву сім’ю" в ее исполнении... Она читает очень атмосферно, появляется ощущение покоя. В темноте, в полусонном состоянии, очень хорошо слушается, как в свое время радио", - признался Андрей Данилко.
Напомним, Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.
Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.
Также Politeka писала, что Данилко в образе Сердючки оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.