Як пише Politeka.net, Даша Петрожицька - відома українська актриса та зірка серіалу "Папік". Після повномасштабного вторгнення зірка вирушила до Німеччини, де перебуває і зараз. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка показала, що відбувається у Німеччині.

"Друзі, чи є у вас можливість зв'язатися з українськими ЗМІ і відправити когось у Гамбург цієї суботи на виставу. Я працюю в Гамбурзі в театрі Талія. Цієї суботи у нас прем'єра вистави Серебренникова про війну в Україні. Все в шоці, у тому числі й мої німецькі колеги, бо вчора був відкритий показ для працівників театру і всі побачили, що замість обіцяного "неможливість і жах війни" він розповідає про бідного російського солдата.У мене є квиток на прем'єру, дуже хочу, щоб там хтось -то був із нашого суспільства, який потім напише про це і надасть розголосу. Можете допомогти?", - Було написано повідомлення.

"Тому поверніться у минулу сторіс", - написала зірка під публікацією.

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