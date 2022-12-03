Как пишет Politeka.net, Даша Петрожицкая - известная украинская актриса и звезда сериала "Папик". После полномасштабного вторжения звезда отправилась в Германию, где находится и сейчас. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда показала, что происходит в Германии.

"Друзья, есть ли у вас возможность связаться с украинскими СМИ и отправить кого-то в Гамбург в эту субботу на представление. Я работаю в Гамбурге в театре Талия. В эту субботу у нас премьера спектакля Серебренникова о войне в Украине. Все в шоке, в том числе и мои немецкие коллеги, потому что вчера был открытый показ для работников театра и все увидели, что вместо обещанного "невозможность и ужас войны" он рассказывает о бедном российском солдате. У меня есть билет на премьеру, очень хочу, чтобы там кто-то был с нашего общества, который потом напишет об этом и даст огласку. Можете помочь?", - было написано сообщение.

"Поэтому вернитесь в прошлую сторис", - написала звезда под публикацией.

Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая решила признаться, с кем живет в Германии

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